8 признаков, что у вас с мужчиной кармические отношения (и каким образом их разорвать)
Если отношения с партнером вас изматывают, но при этом вы никак не можете заставить себя отказаться от этого человека, то, скорее всего, он не просто так появился в вашей жизни и у вас с ним кармическая связь. Как понять, что у вас с избранником именно такая связь и каким образом можно ее разорвать – в материале Passion.ru.
Pixabay.com
«Ты не представляешь, это просто какое-то наваждение», - Ольга нервно перемешивала сахар в стакане, стараясь привести мысли в порядок. «Я что только не делала! И заблокировала его везде, и эмоциональную привязку сняла, и даже отворот попробовала… Ничего не помогает! Он все равно снова и снова появляется в моей жизни, не давая мне возможность построить отношения с кем-то другим. Да мне уже и не хочется никого другого, если честно. Тянет к нему и все тут. Хотя что в нем такого? Вполне обычная внешность, более чем скромный достаток, отсутствие машины и квартиры…Но вот как магнитом к нему тянет, хотя и понимаю, что ничего хорошего у нас не получится. Сколько раз уже давала шанс нам обоим. Карма это моя, что ли» - 35-летняя Ольга уже отчаялась обрести счастье в личной жизни. Она то сходилась, то расходилась со своим бывшим возлюбленным, понимая, что он ничего хорошего ей не дает – наоборот, через некоторое время после возобновления романа она начинала ощущать странное беспокойство и эмоциональную усталость. Но ничего не могла с собой поделать. Это было похоже на наваждение и у молодой женщины уже не осталось никаких сил с ним бороться. Она решила, что это судьба послала ей кармические отношения, чтобы она вынесла какой-то урок. На примере нашей героине рассмотрим, как определить, что у вас с мужчиной кармическая связь и каким образом ее можно разорвать.
Что же такое кармические отношения?
Кармой может быть как положительный, так и отрицательный опыт в отношениях, полученный вами (а точнее, вашей душой) в предыдущих воплощениях. И если по каким-либо причинам вы не закрыли какой-то момент в предыдущий раз, то судьба даст вам шанс восстановить равновесие и усвоить какой-то урок. Другими словами, ментальная незрелость, отсутствие житейской мудрости и неумение прощать может сделать вас заложником ситуации, заставляя вновь и вновь проходить испытания с человеком, начатые еще в предыдущей жизни. Например, в прошлом у вас были непростые отношения с мужчиной которые, закончились после очередного напряженного момента. Ваш избранник не смог пережить разрыв, и вы всю оставшуюся жизнь корили себя за то, что не остались рядом с человеком, даже если общение с ним не приносило вам удовольствия. В итоге Вселенная решила свести вас еще раз, чтобы вы уяснили для себя что-то важное и смогли разрубить этот кармический узел. И от того, насколько правильно вы решите в этот раз «задачку» будет зависеть, найдете ли вы в итоге свое личное счастье или так и будете «сталкиваться лбами», пока не пройдете этот урок. Зачем это нужно? Чтобы дать возможность друг другу разрешить назревший вопрос и перейти на следующий уровень.
Признаки, указывающие, что у вас с мужчиной кармическая связь
Признаки, указывающие, что у вас с мужчиной кармическая связь
По каким признакам можно определить, что у вас с мужчиной кармическая связь?
- «Неожиданное» знакомство. При первой встрече вам кажется, будто вы столкнулись случайно, но на самом деле, все ваше знакомство было запланировано свыше. И не важно, что вы можете быть абсолютно разными по характеру, темпераменту или статусу – это все не имеет значение, если вам суждено отработать какие-то кармические долги друг перед другом.
- Большая разница в возрасте (5, 10 или 15 лет). Разница в возрасте, по мнению экспертов, также может свидетельствовать о том, что у партнеров есть кармические долги друг перед другом и они встретились не просто так. Разница в 15 лет считается очень сильным кармическим притяжением и такие люди даже если захотят, не смогут расстаться друг с другом, пока не найдут правильный жизненный путь и не сделают определенные выводы.
- Стремительное развитие отношений. Казалось бы, вы только-только познакомились, но уже решили жить вместе и даже определились, в каком месяце будет ваша свадьба и как будут звать ваших будущих детей. Ваши отношения развиваются настолько стремительно, что вам и самим становится как-то не по себе. Но насколько быстро все начинается, настолько же быстро и может закончиться. В какой-то момент вы поймете, что этот роман вас изматывает и вы не чувствуете в себе силы продолжать жить с этим человеком. Но даже если вы разойдетесь, судьба все равно будет сводить вас снова и снова, пока вы не разрешите свой кармический вопрос.
- Принятие неожиданных судьбоносных решений (переезд в другой город или другую страну, отказ от общения с родственниками и так далее). Судьбоносное решение, будь то перемена места жительства, исключение родственников из своей жизни или изменение сферы деятельности и получение каких-то благ после встречи с определенным человеком также может свидетельствовать, что у вас с ним кармические отношения, из которых каждый из вас должен вынести определенный урок.
- Отсутствие наследников. Зачастую у такой пары не получается завести ребенка. Это может быть показателем «закрытости» для будущего поколения через этих людей, однако если партнеры не станут обвинять и упрекать друг друга в бездетности, а найдут выход из ситуации (скажем, усыновив малыша), то в будущем судьба может им подарить и долгожданного наследника.
- Резкое ухудшение отношений. В определенный момент идиллия заканчивается и, хотя окружающие все еще считают вас «предназначенными друг для друга», вы сами живете словно на пороховой бочке, гадая, почему произошли такие изменения, ведь вроде бы все было хорошо и стабильно. У некоторых при этом усугубляются вредные привычки и нахождение рядом с таким человеком превращается в пытку. Однако вместо того, чтобы сделать определенные выводы и принять правильное решение, многие люди опускают руки и продолжают страдать в таких отношениях, полагая, что это их крест и они должны его нести.
- Ощущение неизбежности и предопределенности. При самой первой встречи у вас возникает ощущение, что вы были знакомы и раньше, между вами возникает притяжение и для окружающих вы кажется идеальной парой. Однако вы все чаще начинаете ловить себя на мысли, что все давно уже предопределено и как бы вы не старались, вам не удастся изменить ситуацию. На самом деле это ошибочное мнение и в ваших силах как раз разрешить ситуацию и выйти из этой истории с пользой для себя.
- Эмоциональное выгорание и неудовлетворение. Вместо того, чтобы наслаждаться общением и строить совместные планы на будущее, вы все чаще ловите себя на мысли, что отношения истощают вас эмоционально, но как только вы пытаетесь уйти от человека, то начинаете страдать еще больше. Как говорят, и вместе вам невыносимо, и врозь никак нельзя. Некоторым парам удается вынести определенный опыт из своей истории любви, усвоить урок и разрубить этот кармический узел. Но вот некоторые так и продолжают, что называется, наступать на одни и те же грабли, удивляясь, что все в их жизни идет словно по одному сценарию, не давая возможность перейти на другой уровень и найти свое настоящее счастье.
Каким образом можно разорвать эту связь?
Увы, но вопреки расхожему мнению, подобные отношения в большинстве случаев не приносят удовлетворения партнерам (до тех самых пор, пока они не решат «старые» проблемы, которые и не дают им развиваться дальше). Поэтому многие пары стремятся как можно скорее разрубить этот кармический узел, чтобы обрести свое личное счастье. Хорошо, если им удается решить все вопросы и дальше идти по жизни вместе, ощущая полную гармонию и свободу, но не у всех получается справиться с этой задачей и тогда они просто надеются «отвязать» себя от человека, чтобы попробовать построить отношения с кем-то другим. Разрушающую кармическую связь, приносящую вам обоим лишь страдания, очень сложно убрать, ваши отношения так или иначе будут длиться до полной отработки кармы. Но отработку в этом случае можно ускорить, если понять, в чем именно заключается этот урок и какое решение вы должны для себя принять. После того, как вы справитесь с задачей, кармическая привязанность исчезнет и останется лишь благодарность к человеку за полученный опыт и знания, которые пригодятся вам в будущем.
Фото: Pixabay.com
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