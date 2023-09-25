Здоровье
00:00, 25 сентября 2023
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Часто не дает заметных симптомов: как определить гипертонию

Часто не дает заметных симптомов: как определить гипертонию

© freepik

Гипертония и гипотония часто не сопровождаются симптомами. Иногда определить проблемы с давлением можно только с помощью тонометра. На какие показатели нужно ориентироваться, рассказал телеведущий и врач общей практики Александр Мясников в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, важно то, где именно мерить давление. Показатели дома могут отличаться от больничных. Разовые измерения уступают в точности суточному мониторингу с помощью специальных устройств.

Средние, здоровые показатели заканчиваются на 119/79. Предгипертония — в диапазоне 120/80 — 129/79. Все, что выше, уже считается опасным для здоровья состоянием.

Ранее эндокринолог Алексей Жито рассказал, как поднять иммунитет в осенний период. Специалист призвал почаще готовить три блюда.

Источник фото:freepik.com
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