Часто не дает заметных симптомов: как определить гипертонию

Гипертония и гипотония часто не сопровождаются симптомами. Иногда определить проблемы с давлением можно только с помощью тонометра. На какие показатели нужно ориентироваться, рассказал телеведущий и врач общей практики Александр Мясников в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, важно то, где именно мерить давление. Показатели дома могут отличаться от больничных. Разовые измерения уступают в точности суточному мониторингу с помощью специальных устройств.

Средние, здоровые показатели заканчиваются на 119/79. Предгипертония — в диапазоне 120/80 — 129/79. Все, что выше, уже считается опасным для здоровья состоянием.

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