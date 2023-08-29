Забудьте о том, что знали раньше: как правильно выбрать дыню

Летний сезон подходит к концу, однако сочные дыни все еще поступают на прилавки магазинов. Далеко не каждый плод может порадовать своей сладостью и приятным вкусом. Для того, чтобы сполна насладиться лакомством, нужно следовать простым правилам.

В первую очередь, обратите внимание на внешний вид дыни. На кожуре не должно быть мелких повреждений и трещин. Подобные дефекты лишь укажут на испорченный продукт.

Во-вторых, нужно понюхать плод. Если дыня спелая и свежая, то ее аромат будет приятным.

В-третьих, если сдавить свежую дыню, то можно ощутить «пружинистость» мякоти.

Не менее важен и вес плода. Запомните, даже самая маленькая дыня должна быть тяжелой. Если она легкая, то это говорит о ее незрелости.

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