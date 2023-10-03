Врачи спутали симптом рака груди у 33-летней девушки с побочным эффектом контрацепции. Об этом сообщает «Доктор Питер».

В ноябре 2022 года жительница Калифорнии решила удалить внутриматочную спираль. После этого она обнаружила у себя странную шишку в подмышке. «Находка» взволновала девушку, склонную к образованию кист в груди.

Проведя тщательный осмотр, врачи поспешили успокоить пациентку. Они убедили ее в том, что она столкнулась с побочным эффектом контрацепции. Кроме того, доктора отметили: 33 года — слишком ранний возраст для серьезных проблем со здоровьем.

Спустя время жительница Калифорнии вновь пришла в больницу и попросила врача сделать маммографию. Как выяснилось, она опасалась за себя не зря. Обследование выявило опухоль, а биопсия подтвердила ее злокачественность. Пациентке поставили вторую стадию рака.

Ранее мы писали о том, что женщине дважды удаляли опухоль на плече, которая выросла до гигантского пузыря. Подробности смотрите в этой статье.