Врач рассказала, почему ноги могут постоянно потеть. Об этом порталу РИАМО сообщила терапевт Светлана Бурнацкая.

По словам эксперта, ноги могут потеть из-за некачественной обуви, сделанной не из натуральной кожи. В таком случае конечности не дышат.

Также причина может быть в расстройстве вегетативной системы, при котором ноги потеют в любой обуви. Светлана указала на то, что повышенное потоотделение стоп и ладоней характерны и для заболеваний щитовидной железы.

«Если потеют ноги, то стельки и носки должны меняться и просушиваться сама обувь», — резюмировала эксперт.

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