Врач рассказал, как укрепить ослабший иммунитет осенью. Об этом изданию Kp.ru сообщил профессор Владимир Петров.

По словам эксперта, мед и шиповник могут оказывать стимулирующее действие на иммунитет. Дело в том, что шиповник содержит витамин С. Его недостаток снижает способность организма к борьбе с вирусом.

Мед также способен защитить организм человека от инфекций. При этом им не стоит злоупотреблять. Допустимая норма меда в день — 1 чайная ложка.

Также Петров отметил: чтобы обезопасить себя в сезон вирусов и простуд, следует избегать контактов с больными ОРВИ, а также мест с большим скоплением людей.

При первых появлениях симптомов следует обратиться к врачу.

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