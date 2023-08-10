Врач раскрыл главный секрет хорошего секса: все дело в ужине

Перед «ночью любви» стоит отдать предпочтение легкому ужину. Речь идет не только о блюдах, но и об алкоголе. Максимум можно выпить бокал шампанского. Об этом рассказал врач-сексолог, психотерапевт научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

«Касательно продуктов-афродизиаков, то наука не нашла подтверждающих эффектов от них именно в день приема. Но можно использовать их в постоянном рационе, так как здоровое питание, содержащее витамины и микроэлементы, поможет всегда поддерживать организм в хорошем состоянии. Это поможет и в сексе», – подчеркнул Гулько.

Кроме того, эксперт отмечает, что афродизиакам приписывают возбуждающие и стимулирующие свойства. Но если после ужина вы планируете первый секс, то лучше выбрать что-то более успокаивающее.

«Как показывают истории моих клиентов, если что-то не получается на такой встрече, то это прямое следствие тревоги. Поэтому в народных рекомендациях и появился алкоголь, так как он в момент приема может устранить подобные переживания. У некоторых он также может удлинить половой акт, но это не гарантированный эффект», – пояснил Олег Гулько.

Также употребление алкоголя способствует потере эрекции, чувствительности и трудностей с достижением оргазма, причем как у мужчин, так и у женщин.

По словам специалиста, главное в ужине перед сексом – атмосфера, помогающая настроиться на последующий интим.

«Основным блюдом в таком «ужине» будет возможность вкусить друг друга, испытав от этого истинное наслаждение», – заключил он.

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