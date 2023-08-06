Врач предупредила об изменениях лица при употреблении спиртного

Главный дерматовенеролог Ярославской области Светлана Зудилова предупредила россиян о признаках, выдающих любителей спиртных напитков.

По ее словам, главным индикатором является кожа. Употребление алкоголя делает кожу сухой и дряблой с выраженными порами. Дело в том, что из-за алкоголя нарушается работа почек. Это также приводит к отекам, мешкам под глазами и одутловатости лица.

Следующий признак — нетипичный мимический рисунок. Мышцы лица расслабляются, а другие находятся в тонусе. Так, для любителя спиртного характерен напряженный лоб и расслабленные остальные части лица. При этом явно видна верхняя часть складки между носом и верхней губой, глаза выглядят впалыми, ноздри расширены, а губы толстые и сжатые.

Зудилова добавила, что алкоголь подобен яду, убивающему печень и почки. Также разрушаются запасы витаминов C и E, что приводит к потери коллагена. Из-за этого лицо теряет четкость, и появляется «алкогольный румянец».

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