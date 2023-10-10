Врач объяснила, как сахарозаменители губят ваше здоровье

Злоупотребление сахаром может привести к повышению уровня артериального давления, лишнему весу и многим другим проблемам со здоровьем. Именно поэтому некоторые люди отдают предпочтение сахарозаменителям. Однако врач-диетолог Марина Сорокина в беседе с изданием «Кубанские новости» предупредила об опасности такого решения.

Эксперт утверждает, что большинство заменителей сахара гораздо слаще чем продукт, которые должны заместить на столе россиян, особенно если речь идет о сукралозе, аспартаме и сахарине, сорбите и ксилите, имеющих искусственное происхождение. Но даже натуральные заместители, такие как фруктоза, мед, стевия, сироп топинамбура, агавы, кленовый, могут существенно ухудшить здоровье человека.

Ученые из Германии выяснили, что практически все искусственные сахарозаменители негативно влияют на работу кишечника и замедляют метаболизм. Это, в свою очередь, приводит к росту аппетита и инсулинорезистентности, что зачастую предвосхищает развитие диабета второго типа.

«Но не стоит полагать, что натуральные заменители сахара более полезны. Их также не стоит использовать в кулинарии или добавлять в чай, так как они имеют высокий гликемический индекс. Вдобавок к этому, фруктоза, мед, сладкие сиропы могут спровоцировать развитие метеоризма, тошноту и даже сонливость у человека», – добавила Марина Сорокина.

Однако специалист отмечает, что разово использовать сахарозаменители можно, так как от этого кардинально здоровье не ухудшится. Проблема лишь в том, что от них возникает привыкание.

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