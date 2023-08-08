Врач ответил, откуда на самом деле берется аллергия: дело не только в генах

Врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, почему у людей возникает аллергия.

В середине XX века американский иммунолог Дэвид Страчан предположил, что первопричина аллергии кроется в быстрых темпах урбанизации, изменении окружающей среды и диетических предпочтений.

Так, если в первые годы жизни ребенок недостаточно контактирует с микроорганизмами других людей и окружающей среды, его собственный микробиом истощается, что ведет к формированию аллергических заболеваний. Эту теорию назвали гигиенической, однако сейчас она считается устаревшей.

Один раз встретившись с инфекцией, организм вырабатывает против нее антитела. Если эта же инфекция снова появляется, антитела включаются в работу и активируют химические вещества, отвечающие за воспалительный ответ.

У аллергиков же иммунитет принимает безвредные в норме вещества (аллергены) за опасные и запускает механизм их устранения по принципу борьбы с инфекциями. Такая ошибочная реакция провоцирует развитие респираторной или кожной аллергии.

Важно отметить, что алгоритм работы иммунитета человека прописан в его генах. Так, у некоторых людей в геноме могут быть варианты (мутации) генов, которые существенно повышают риск развития аллергических заболеваний.

В наше время благодаря тесту ДНК можно легко обнаружить генетическую склонность к аллергии. Такие тесты нередко проводят в раннем возрасте, чтобы постараться снизить риск развития аллергических заболеваний в будущем.

При этом мутация в гене вовсе не означает, что аллергия обязательно разовьется. Медики выделяют множество факторов, способствующих ее появлению: например, несбалансированный и однообразный рацион, частые укусы насекомых, растительная косметика, хронический стресс и т.д.

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