Врач объяснила, как обезопасить себя от инсульта и инфаркта после 45 лет

На протяжении нескольких лет остается высокой смертность от инсультов и инфарктов. Защитить себя от этих заболеваний поможет профилактика.

«На самом деле уколы и таблетки — это не профилактика. Если вы даже будете делать это системно, то кардинальных изменений не увидите. Самое главное — поменять свои привычки, образ жизни», — рассказала в интервью порталу «Доктор Питер» кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Бокерия.

Эксперт пояснила — чтобы защитить себя от этих заболеваний, нужно полноценно питаться, вести здоровый образ жизни, соблюдать режим дня и высыпаться, контролировать уровень стресса и заниматься спортом.

Специалист отмечает, что на первый взгляд такие рекомендации могут выглядеть банально, но на самом деле они работают, если их соблюдать системно. Так, по ее словам, человек, который следит за питанием, много гуляет, занимается спортом и высыпается, защищен от инсультов и инфарктов.

Ранее ученые назвали неочевидный признак возникновения инсультов и деменции.