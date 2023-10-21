Вот почему откладывать будильник может быть полезно для организма: рассказали ученые

Группа ученых из Швеции и Австралии опубликовали исследования, которые разрушают миф о вреде постоянного откладывания сигналов будильника на телефоне. Об этом пишет «Доктор Питер».

Ученые собрали группу испытуемых, которым разрешали подремать еще несколько минут после того, как зазвенит будильник. Выяснилось, что дополнительные полчаса сна не только не вредят организму, а еще и благоприятно на него влияют. Так, у людей, которые постоянно откладывают сигнал будильника, ученые обнаружили улучшенные когнитивные способности, по сравнению с теми, кто вставал сразу после сигнала.

Согласно исследованию, люди, которые просыпаются резко, испытывают стресс. По мнению ученых, «совам», которые поздно засыпают и просыпаются, даже полезно откладывать будильник.

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