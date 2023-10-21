Ученые обнаружили зависимость между одиночеством и риском умереть от рака, об этом сообщает Газета.Ru.

Сотрудники Американского онкологического общества провели обширное исследование, в котором изучили жизнь 473 тысяч американцев. Уточняется, что данные собирались с 1998 по 2017 год.

Согласно исследованию, у тех, кто жил в одиночестве, риск летального исхода от онкологического заболевания выше на 32%, чем у тех, кто живет с домочадцами.

При этом, у одиноких мужчин этот показатель равен 38%, а у женщин - 30%. Отмечается, что у тех, кто жил в одиночестве, чаще доход был ниже уровня бедности, они страдали от ожирения и вредных привычек вроде курения и алкоголя.

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