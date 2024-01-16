Ученые из Дании создали нейросеть, умеющую предсказывать время смерти человека

Ученым из Технического университета Дании удалось создать алгоритм, который способен предсказывать продолжительность жизни человека с точностью до 78%. Об этом пишет издание Nature Computational Science.

Для разработки нового алгоритма искусственного интеллекта ученые воспользовались данными более чем шести миллионов граждан Дании. Некоторые данные были взяты из различных архивов и медицинских карт. Вдобавок исследователи собрали информацию о здоровье, дате рождения, месте жительства, семейном положении и профессии добровольцев, которые согласились поучаствовать в исследовании.

После этого полученные факты заложили в машинный алгоритм, который проанализировал эти сведения, отыскивая взаимосвязи и предпринимая попытки прогнозировать дальнейшее развитие событий на основе предыдущего опыта. Нейросеть смогла предсказать финансовый доход и состояние здоровья людей на протяжении их жизни. Помимо этого, алгоритм смог оценить вероятность смерти человека в то или иное время с точностью 78%. Это показали дальнейшие наблюдения за людьми, которые поучаствовали в уникальном исследовании.

По мнению ученых, подобная методика может быть использована для уменьшения рисков преждевременного ухода людей из жизни и разработки индивидуальных стратегий улучшения состояния здоровья.

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