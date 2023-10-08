Трихолог Хохлова раскрыла причины седых волос

Трихолог и дерматолог Альбина Хохлова рассказала, почему появляются седые волосы.

По ее словам, седина не всегда является следствием старения. Врач согласилась, что этот процесс связан с выработкой пигмента меланина. Именно этот пигмент определяет цвет волос, но с возрастом его количество уменьшается.

Хохлова объяснила, что существует закономерность, что к 50 годам у 50% людей есть не менее 50% седых волос на голове. Однако недавно было выявлено, что 74% людей в возрасте от 45 до 65 лет имеют 27% седины в среднем, пишет Доктор Питер.

Однако к другим появлениям седины относят дефицит витаминов группы B и недостаток микроэлементов. Также на процесс могут повлиять хронические болезни и прием лекарственных средств. В список ещё входит неправильное питание, вредные привычки, а также плохая экология и неправильный уход за волосами.

Ранее мы писали, что появляется перед мгновенной смертью.

(Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом)