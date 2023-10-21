Терапевт объяснил, как быстро избавиться от синяков. Об этом порталу Леди Mail.ru рассказал врач Александр Лаврищев.

Синяк — подкожное кровоизлияние, вызванное травмой. Если он большой и сопровождается сильным отеком, то следует обратиться за помощью к врачу.

В домашних условиях для снятия неприятных ощущений можно делать холодные компрессы (не более 15-20 минут в день) и принимать противовоспалительные средства. Не стоит забывать про мази на основе гепарина и троксерутина.

По словам Александра, при наличии синяка нежелательно греть и массировать больное место: это только усилит пропитывание тканей кровью.

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