Связано с интимной зоной: врач назвал ранний признак сахарного диабета у женщин

Эндокринолог Елена Островская рассказала, что зуд кожи в интимной зоне у женщин может указывать на наличие диабета.

Врач подчеркнула, что многие женщины, которые столкнулись с таким зудом, обращаются к гинекологу, не подозревая о наличии диабета.

По словам Островской, важно обращать внимание на такие симптомы, так как диабет часто связан с резистентностью организма к инсулину.

«Это нарушение приводит к неконтролируемому накоплению сахара в крови, что может оказать негативное воздействие на кровообращение, нервную систему и состояние тканей», – сказала врач.

Однако помимо интимной зоны, зуд кожи различных участков тела также может быть признаком диабета. Кроме зуда, пациенты с диабетом могут столкнуться с повышенной утомляемостью, жаждой, частым мочеиспусканием и колебаниями в весе. Для поддержания нормального уровня сахара в крови Елена Островская рекомендует включать в повседневную практику физическую активность и спорт.