Здоровье
Опубликовано 26 января 2024, 18:00
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Страшный канцероген: по каким органам сильнее всего «бьет» водка

Страшный канцероген: по каким органам сильнее всего «бьет» водка

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Водка — это канцероген, которые вызывает мутации в клетках тканей, чаще всего контактирующих с алкоголем. Крепкое спиртное может спровоцировать рост раковых опухолей во всех органах ЖКТ и половой системы, объяснил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

Врач отметил, что после употребления водки повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода, всех органов ЖКТ.

«Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов», — цитирует врача NEWS.ru.

Ранее хирург назвал опасный слабоалкогольный напиток. Подробности читайте в этом материале.

Автор:Елизавета Майская
Теги:
#Врач
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#алкоголь
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