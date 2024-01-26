Страшный канцероген: по каким органам сильнее всего «бьет» водка

Водка — это канцероген, которые вызывает мутации в клетках тканей, чаще всего контактирующих с алкоголем. Крепкое спиртное может спровоцировать рост раковых опухолей во всех органах ЖКТ и половой системы, объяснил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

Врач отметил, что после употребления водки повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода, всех органов ЖКТ.

«Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов», — цитирует врача NEWS.ru.

Ранее хирург назвал опасный слабоалкогольный напиток. Подробности читайте в этом материале.