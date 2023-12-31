Срочно готовьте! Врач назвала самое полезное и бюджетное новогоднее блюдо

На новогодний стол принято готовить оливье, селедку под шубой и другие майонезные салаты. Но они далеко не полезны для здоровья. Врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова назвала известное блюдо, которое не навредит вашему организму.

Врач советует приготовить на Новый год винегрет. Хоть он и не считается праздничной закуской, это низкокалорийный салат, в котором содержится много клетчатки и витаминов.

«Сделать его еще полезнее можно, заменив растительное масло. Желательно использовать оливковое, оно полезнее, чем подсолнечное», — объяснила специалист в интервью aif.ru.

Ранее врачи назвали самое вредное новогоднее блюдо.