00:00, 31 декабря 2023
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Срочно готовьте! Врач назвала самое полезное и бюджетное новогоднее блюдо
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На новогодний стол принято готовить оливье, селедку под шубой и другие майонезные салаты. Но они далеко не полезны для здоровья. Врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова назвала известное блюдо, которое не навредит вашему организму.
Врач советует приготовить на Новый год винегрет. Хоть он и не считается праздничной закуской, это низкокалорийный салат, в котором содержится много клетчатки и витаминов.
«Сделать его еще полезнее можно, заменив растительное масло. Желательно использовать оливковое, оно полезнее, чем подсолнечное», — объяснила специалист в интервью aif.ru.
Ранее врачи назвали самое вредное новогоднее блюдо.
Автор:Елизавета Майская