Смертельно опасны: два вида помидоров, которые стоит исключить из рациона
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Помидоры — самые полезные овощи. Они улучшают пищеварение, быстро утоляют голод и обладают низкой калорийностью. Однако мало кто знает, что есть такие томаты, которые запрещены для употребления.
По информации портала Доктор Питер, зеленые помидоры несут большую опасность для здоровья человека. Дело в том, что в них содержится много соланина, который может вызвать сильное отравление, рвоту и галлюцинации. Чтобы получить интоксикацию, взрослому человеку достаточно съесть всего два крупных плода.
Также не стоит употреблять помидоры с черными пятнами. Наличие дефектов на кожуре — верный признак того, что плод заражен вредными бактериями. Попав в организм, они убивают иммунитет, вызывают аллергию и даже увеличивают вероятность заболевания раком.
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