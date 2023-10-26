Здоровье
13:30, 26 октября 2023
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Попытка тела компенсировать внутренние проблемы: о каких заболеваниях говорит поза нога на ногу

Попытка тела компенсировать внутренние проблемы: о каких заболеваниях говорит поза нога на ногу

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Поза нога на ногу может говорить о заболевании позвоночника. Такой информацией поделился врач-остеопат Владимир Животов. По его словам, сидеть таким образом мы начинаем не просто, пишет Газета.Ru.

Поза нога на ногу — это попытка организма компенсировать какие-то внутренние проблемы и перекосы скелета, заявил специалист. В таком положении максимально разгружаются мышцы и связки.

Также Животов назвал позу нога на ногу вредной привычкой. Она, как склонность к неестественным и сложным позам, может говорить о сколиозе. Лишь лечение этой болезни позволит избавиться от вредной привычки.

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