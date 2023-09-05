Полезными их точно назвать нельзя: какие завтраки могут вызвать рак кишечника

Желание сэкономить время на приготовлении завтрака за счет использования разнообразных консервов может сказаться в будущем на здоровье. Врач Марк Гадзиян предостерег россиян от такого подхода, передает издание «Дни24».

Так, по словам специалиста, в рыбных и мясных консервах нет ничего полезного для организма. Их употребление в пищу грозит серьезными нарушениями в работе сердца и сосудов. А некоторые консерванты, содержащиеся в таких продуктах, и вовсе являются канцерогенами, повышающими риск развития онкологических заболеваний.

Те граждане, которые употребляют консервы с белым хлебом или выпечкой, подвержены опасности еще больше. В таком случае вред для организма удваивается за счет сахара и маргарина.

Ранее медики высказались о вреде алкоголя после тяжелого рабочего дня. По словам специалистов, этанол, попадая в нейроны головного мозга, нарушает работу нейромедиаторов.