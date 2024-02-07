Под строгим запретом: в какой посуде нельзя греть еду в микроволновке

Во всем мире люди регулярно пользуются микроволновой печью. Однако не вся посуда для нее подходит. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Врач советует обратить внимание на посуду перед тем, как что-то поставить разогреваться в микроволновку.

«Если она из пластика, то на ней должен быть значок, разрешающий такой вид нагрева. Тепловое воздействие на пластик, не предназначенный для этого, приводит к тому, что в пищу попадает большое количество опасных химических элементов: бисфенола А, формальдегида, стирола», — цитирует врача «Доктор Питер».

Также не стоит разогревать в микроволновке в металлической посуде, поскольку металл отражает микроволны, а это может привести к искрению и поломке печи.

Под запретом и хрусталь — металл отражает микроволны, что может привести к искрению и поломке печи.

Не предназначена для разогрева в микроволновке одноразовая посуда. Она не подходит для многократного использования, а при нагревании может деформироваться.

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