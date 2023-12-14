Почему завтрак в постели вреден для желудка

Завтрак в постели обернется не романтикой, а изжогой, заявила гастроэнтеролог Олеся Кожевникова в беседе с Life.ru. По словам специалиста, употребление еды в таком положении рискованно, так как пища может попасть в трахею и перекрыть поступление кислорода.

Кроме того, завтрак в постели может привести к развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, потому что питание лежа способствует ослаблению нижнего пищеводного сфинктера. При данном расстройстве человек может испытывать изжогу, а также другие неприятные симптомы. Лучше всего, по словам врача, питаться сидя, тщательно прожевывая пищу.

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