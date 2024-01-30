Почему нельзя пить алкоголь после увеличения губ: ответ врача-нарколога

Косметолог Евгения Антимирова и врач-нарколог Марина Калюжная объяснили, почему нельзя пить алкоголь после увеличения губ. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

По словам косметолога, после перенесенной манипуляции девушкам стоит на две недели отказаться от алкоголя. Дело в том, что спиртные напитки могут вызвать в организме ряд осложнений.

В первую очередь, алкоголь задерживает воду и увеличивает отеки. Особенно это опасно после увеличения губ с использованием гиалуроновой кислоты.

Кроме того, спиртные напитки при взаимодействии с таблетками наносят дополнительный стресс для печени. Также алкоголь замедляет процесс регенерации тканей и выведения токсинов.

«Даже два бокала вина приводят к обезвоживанию и последующему застою жидкости в тканях. В результате отечность, возникающая после введения препарата, усиливается, и двое-трое суток после манипуляций лицо будет выглядеть непрезентабельно», — высказалась Марина.

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