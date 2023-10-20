Пейте это на ночь и худейте во сне: три лучших напитка для борьбы с лишним весом

Многие представительницы прекрасного пола мечтают худеть во сне. Однако эти мысли могут стать реальностью, если вечером отдавать предпочтение трем напиткам, о чем сообщает Леди Mail.ru.

Ромашковый чай

Чай с ромашкой обладает успокаивающим эффектом. Благодаря этому свойству напиток повышает уровень глицина в организме – нейромедиатора, который успокаивает нервы и действует как мягкое седативное средство. Кроме того, ромашка помогает терять вес.

Кефир

В кефире содержатся пробиотики, из-за чего напиток положительно сказывается на микробиоме кишечника, увеличивая количество полезных бактерий, способствуя правильному пищеварению и помогая более эффективно усваивать витамины и минералы.

Виноградный сок

Привычка выпивать вечером стакан виноградного сока поможет лучше высыпаться и сжигать жир во сне. Согласно исследованиям, антиоксидант, который содержится в винограде, преобразует белый жир, накапливающий калории, в бурый жир, сжигающий калории. Кроме того, ученые выяснили, что секреция инсулина в ночные часы, вызванная потреблением таких простых углеводов, как, например, виноградный сок, регулирует циркадные ритмы.

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