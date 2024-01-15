От сахарного диабета до онкологии: названы заболевания, от которых защищает зеленый чай

Зеленый или белый неферментированные чаи содержат в своем составе витамины В1, В2, РР, провитамин А, минеральные вещества, органические кислоты, танины, кофеин и антиоксиданты. Регулярное употребление напитка поможет защититься от многих заболеваний, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По словам специалиста, зеленый чай подвергается меньшей переработке и поэтому особенно богат антиоксидантами и полифенолами.

«Регулярное умеренное употребление напитка снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, имеет антивозрастной эффект и замедляет процессы старения головного мозга, печени, кожи и даже повышает общую сопротивляемость организма», — цитирует врача «Москва 24».

Однако в стакане зеленого чая некоторых сортов содержится много кофеина, что может быть сопоставимо с чашкой кофе. Поэтому людям с высокой чувствительностью к кофеину лучше не употреблять данный напиток на ночь.

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