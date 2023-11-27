От чего может наступить смерть во сне: рассказал врач-кардиолог

Нередко люди, в особенности страдающие каким-либо недугом, умирают во сне. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал о причинах смерти в таком состоянии, передает Вечерняя Москва.

По словам специалиста, одной из них являются сердечно-сосудистые заболевания, характеризующиеся нарушениями сердечного ритма. При это они не являются единственными в своем роде — причинами могут быть и заболевания других систем организма, например, желудочно-кишечного тракта.

Так, человек может скончаться из-за гастроэзофагеального рефлюкса. В случае осложнения заболевания содержимое желудка будет забрасываться в легкие, что грозит привести к летальному исходу.

Ранее стало известно о самом простом способе снижения давления. По словам специалистов, достаточно сократить количество потребляемой соли.