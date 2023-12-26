Осторожно, можно отравиться: названы самые опасные бренды красной икры

Специалисты Роскачества проверили 24 марки красной икры, которая продается в российских магазинах. В итоге только три из них оказались безопасными для употребления, сообщает сайт ведомства.

В восьми образцах магазинной красной икры выявили кишечную палочку. Речь идет о таких брендах как: «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», Royal Black, «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С», «Лента».

В продукции шести торговых марок нашли превышение по КМАФАнМ — показателю микробиологической чистоты продукта. В их числе икра брендов: «Корсаков», «Лента», «Красное золото», «Форвард-С», «Авача» и икра на развес, приобретенная на Даниловском рынке в Москве.

А в икре Киржачского консервного завода обнаружили смесь натурального деликатеса с имитированным.

Успешно прошли все испытания бренды красной икры «Очень», «Русское море» и «Тунайча».

Подлинный деликатес можно определить в домашних условиях. Для этого специалисты советуют налить в кружку горячую воду и поместить туда немного икринок. Натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная — растворится, окрасив воду.

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