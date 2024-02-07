О каких болезнях говорят отеки лица по утрам: ответ диетолога

Диетолог Анастасия Тараско рассказала, о каких болезнях говорят отеки лица по утрам. Об этом сообщает «Абзац».

По словам эксперта, лицо — отражение того, что происходит во всем организме. Если вы отказались от соленой еды и не пьете много на ночь, но утром все равно просыпаетесь с отеками, то это говорит о наличии заболеваний.

В первую очередь, отеки являются симптомом нарушения работы почек. Также они характерны при заболевании сердечно-сосудистой системы.

Анастасия уточнила, что у женщин отеки могут усиливаться во второй половине менструального цикла. Однако это не является опасностью. В данном случае поможет чай, обладающий мочегонным эффектом.

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