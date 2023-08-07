Никакой сметаны: только эти продукты помогут после солнечного ожога

В разгар лета многие задаются вопросом, что делать при солнечных ожогах. Не у всех есть возможность купить необходимое средство. Но существенно облегчить ситуацию помогут продукты из холодильника. При этом, использование сметаны может быть опасно – предупреждают врачи.

Врач-дерматолог Елена Снарская порекомендовала заварить и охладить в холодильнике настои зверобоя, ромашки, календулы или коры дуба и использовать их в качестве примочек. Можно использовать спитой чай. Поможет также холодная квашеная капуста, ее можно подержать 15 минут на поврежденной коже, на которой нет волдырей, а потом убрать остатки влажной салфеткой.

Специалист развеяла миф о том, что сметана прекрасно помогает при солнечных ожогах. На самом деле это может только усугубить ситуацию. При использовании кисломолочного продукта возможно присоединение вторичной стафилококковой инфекции. Сметана окажет охлаждающее действие и увлажнит кожу, но на этом все.