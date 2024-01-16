Невролог объяснила, почему сводит мышцы

Невролог Ольга Рублева объяснила, почему сводит мышцы. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

По словам эксперта, существует множество причин, вызывающих спазм мышц. Однако в беседе с журналистами Ольга назвала самые распространенные из них.

В первую очередь, судороги могут произойти из-за чрезмерной нагрузки во время спортивных занятий. Также неприятные ощущения возникают из-за неудобного положения тела во время сна. Еще одна частая причина — недостаток витаминов группы В.

Также Ольга отнесла беременность к провоцирующим факторам. «В этот период в теле женщины происходит ряд изменений для поддержания развития плода, и судороги могут начаться на любом сроке», — заявила эксперт.

Кроме того, не стоит забывать и про ряд опасных заболеваний. Сахарный диабет, варикозная болезнь вен, ожирение могут также вызвать спазм мышц.

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