17:00, 16 декабря 2023
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Не ставьте это на праздничный стол: какое новогоднее блюдо назвали опасным для здоровья
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Оказывается, любимый многими россиянами салат оливье может навредить здоровью. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.
Как утверждает эксперт, прежде всего новогоднее блюдо опасно для аллергиков из-за входящих в его состав майонеза и яиц.
Кроме того, по словам нутрициолога, салат особенно навредит пациентам с высоким уровнем холестерина, проблемами с сердечно-сосудистой системой и атеросклерозом.
В конце Вероника Гусакова призвала заменить оливье на праздничном столе на более полезную пищу.
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Автор:Екатерина Нако