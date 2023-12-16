Не ставьте это на праздничный стол: какое новогоднее блюдо назвали опасным для здоровья

Оказывается, любимый многими россиянами салат оливье может навредить здоровью. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Как утверждает эксперт, прежде всего новогоднее блюдо опасно для аллергиков из-за входящих в его состав майонеза и яиц.

Кроме того, по словам нутрициолога, салат особенно навредит пациентам с высоким уровнем холестерина, проблемами с сердечно-сосудистой системой и атеросклерозом.

В конце Вероника Гусакова призвала заменить оливье на праздничном столе на более полезную пищу.

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