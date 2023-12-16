Здоровье
17:00, 16 декабря 2023
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Не ставьте это на праздничный стол: какое новогоднее блюдо назвали опасным для здоровья

Не ставьте это на праздничный стол: какое новогоднее блюдо назвали опасным для здоровья

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Оказывается, любимый многими россиянами салат оливье может навредить здоровью. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Как утверждает эксперт, прежде всего новогоднее блюдо опасно для аллергиков из-за входящих в его состав майонеза и яиц.

Кроме того, по словам нутрициолога, салат особенно навредит пациентам с высоким уровнем холестерина, проблемами с сердечно-сосудистой системой и атеросклерозом.

В конце Вероника Гусакова призвала заменить оливье на праздничном столе на более полезную пищу.

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Автор:Екатерина Нако
Теги:
#еда
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#здоровье
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