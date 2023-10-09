Названы неочевидные симптомы, указывающие на заболевание печени. Об этом порталу «kubnews» сообщил врач-гепатолог Родион Карпушин.

Из-за того, что печень не имеет нервных окончаний, человек может не догадываться об имеющихся проблемах со здоровьем. При этом организм может подавать сигналы, указывающие на заболевание печени.

Например, на проблемы с печенью могут указывать отеки. Застой жидкости в организме не только утром, но и в течение дня, — характерный симптом имеющегося недуга.

К другим неочевидным симптомам, указывающим на заболевание печени, относятся пигментация ладоней, кожный зуд, появление сосудистых звездочек на коже. В запущенной стадии к этим проявлениям болезни добавляются тошнота и нарушение мозговой активности.

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