Названы группы людей, у которых высок риск развития инфаркта. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

В первую очередь, в зоне риска находятся те, кто уже перенес инфаркт. Также следует пройти обследование людям, у которых родственники страдают от проблем с сердцем.

Кроме того, инфаркту подвержены больные диабетом. По словам эксперта, этот недуг способствует развитию бляшек и тромбов. Вот почему диабетики чаще всего умирают не из-за большего уровня сахара в крови, а из-за сердечных приступов.

Для того, чтобы избежать инфаркта, следует соблюдать простые рекомендации. «Это диета, физическая активность, умение справляться со стрессами и прием препаратов для профилактики», — высказалась эксперт.

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