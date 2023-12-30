Названы 8 предметов личной гигиены, которые следует менять чаще, чем вы думали

Популярные предметы личной гигиены, которые являются неотъемлемой частью жизни многих людей, могут иметь сроки годности. Однако некоторые из раза в раз забывают об этом, нанося вред своему организму. Список таких вещей составил «Доктор Питер».

Зубные щетки. По мнению стоматологов, основной инструмент для чистки зубов следует менять не реже одного раза в 2-3 месяца. Лишь в этом случае их использование будет безопасным. Вдобавок уточняется, что щетка будет лучше всего выполнять свои функции на протяжении именно этого срока.

Расческа. Как заявляют аллергологи, пользоваться этим предметом можно не более чем полгода, после этого нужно купить новую. Помимо этого, следует следить за антибактериальной и антигрибковой безопасностью расчески, обеспечивать ей своевременный уход и дезинфекцию. Специалисты также рекомендуют убирать с поверхности волосы, а также протирать расческу ватным диском, обработанным в спиртом или хлоргексидином.

Домашние тапочки. Как правило, к замене тапочек прибегают лишь тогда, когда они просто приходят в негодность. Однако, как уверяют эксперты, это неправильно. Так, тапочки следует менять хотя бы раз в год, чтобы избежать распространения грибковой инфекции.

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