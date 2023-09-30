Названа ягода, которая улучшает зрение. Об этом порталу «А теперь внимание!» сообщила врач-эндокринолог Светлана Щеглова.

В беседе с журналистами эксперт перечислила фрукты и ягоды, которые поддерживают здоровье организма в любом возрасте. Лидером по содержанию полезных веществ является черника. Она содержит антоциан, способствующий улучшению зрения и работы головного мозга. Также в ягоде содержатся антиоксиданты, которые очищают организм от свободных радикалов.

Отметила Щеглова и малину, богатую витамином С.

Также, по словам эксперта, полезны гранаты, яблоки, апельсины. Они поддерживают стабильное функционирование сердечно-сосудистой и нервных систем.

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