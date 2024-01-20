Названа причина появления темных кругов под глазами

Американский дерматолог Чарльз Пуза объяснил, почему под глазами могут появляться темные круги. Об этом пишет Daily Mail.

По словам специалиста, темные круги под глазами, как правило, являются результатом длительного пребывания на солнце, недостатка сна, генетической предрасположенности и истончения кожи из-за возраста.

Медик объяснил, что у большинства людей с возрастом кожа становится тоньше из-за уменьшения выработки коллагена — белка, который составляет основу соединительной ткани организма. В результате кровеносные сосуды, располагающиеся в зоне под глазами, становятся более заметными.

У некоторых людей близкое расположение кровеносных сосудов к поверхности кожи обусловлено особенностью организма. В таком случае область под глазами может обладать фиолетовым или синим оттенком и в юном возрасте.

Для осветления этой зоны врач посоветовал использовать уходовые косметические средства, которые содержат сосудосуживающие компоненты.

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