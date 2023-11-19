На какие три вида анализов не стоит тратить время и деньги: рассказал врач

Некоторые обследования, которые пациентам предлагают пройти в клиниках, на самом деле не так важны для определения состояния здоровья. Три вида таких анализов перечислил диетолог Рустем Садыков в беседе Doctorpiter.ru.

Первое место, по словам специалиста, занимает очень популярный в последнее время анализ на определение уровня витамина D. Принимать добавки с этим элементом можно и без обследования, но только после консультации с врачом, отметил Садыков.

На втором месте расположился анализ, который показывает уровень холестерина в крови. Вместо этого будет полезнее проверить соотношение его «хорошего» и «плохого» варианта в организме.

На третье место врач поставил электрокардиограмму. По его словам, без сопутствующих симптомов она не поможет диагностировать болезни сердечно-сосудистой системы.

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