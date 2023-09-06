«Можно болеть и не знать»: симптомы рака печени, которые легко упустить

Рак печени — одно из самых опасных заболеваний, для которого характерен низкий процент выживаемости. В большинстве случаев недуг выявляют тогда, когда пациенту уже невозможно помочь. Доктор Дебора Ли назвала ранние симптомы рака печени, которые не стоит игнорировать.

Если человек испытывает боль в правой верхней части живота, то это — верный признак того, что нужно обратиться к врачу.

Также на наличие рака может указать постоянное чувство усталости и вялости без энергии.

По словам эксперта, сперва эти симптомы могут быть слабыми. Однако, по мере роста опухоли, они становятся более ощутимыми.

«Можно болеть раком печени в течение многих лет и не знать об этом, поскольку он может оставаться незамеченным», — резюмировала эксперт в беседе с порталом Доктор Питер.

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