Здоровье
14:00, 10 августа 2023
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Медлить опасно: эти симптомы укажут на серьезные проблемы со слухом

Медлить опасно: эти симптомы укажут на серьезные проблемы со слухом

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Как понять, что пора проверить слух у врача? На этот вопрос ответила ЛОР и пластический хирург Ольга Чернова.

Эксперт назвала 11 признаков, которые укажут на проблемы со слухом:

  • плохо слышно разговоры людей в повседневной и привычной для вас обстановке;
  • сложно расслышать слова и звуки в шумных помещениях;
  • возникают трудности с тем, чтобы разобрать слова и звуки при посещении театров и кино;
  • вы стали существенно прибавлять громкость на радиоприемнике или телевизоре;
  • не всегда можете услышать звонок в дверь или трели телефона;
  • при разговорах по телефону (при хорошем качестве связи) вам трудно расслышать слова собеседника;
  • вам сложно разговаривать сразу с несколькими людьми, так как вы не можете расслышать их слова;
  • чтобы разобрать, что говорит ваш собеседник, вам приходится подойти к нему ближе или наклониться;
  • вы переспрашиваете несколько раз, потому что не расслышали собеседника;
  • стало труднее различить голоса детей либо женщин;
  • периодически или постоянно ощущается шум в ушах.

Если вы заметили у себя перечисленные проблемы, то Ольга Чернова настоятельно рекомендует обратиться за медицинской помощью.

Многие люди часто пренебрегают лечением, поскольку считают, что снижение слуха является закономерным результатом возрастных изменений. Но в реальности без лечения тугоухость может прогрессировать, из-за чего в ближайшем будущем исправить запущенную проблему будет еще сложнее.

Важно понимать, что даже боль в ухе при простуде может нанести серьезный вред всему органу слуха и привести к глухоте.

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Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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