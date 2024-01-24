Хирург рассказал, какой хлеб безопаснее для сосудов

Хирург Марк Гадзиян рассказал, какой хлеб безопаснее для сосудов. Об этом информирует издание «Российская газета».

Эксперт отметил, что переизбыток хлеба негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Несмотря на это, он не советует полностью исключать его из рациона. По словам Марка, люди, которые едят ржаной хлеб, реже сталкиваются с сердечными и сосудистыми проблемами.

«В ржаном хлебе на 30% больше калия и на 50% магния, чем в белом хлебе», — пояснил хирург.

Эксперт уточнил, что не только хлеб пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему. По словам Марка, стоит быть аккуратным с употреблением соли, сахара и алкоголя.

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