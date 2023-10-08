Какой продукт надо есть для того, чтобы «затормозить» рак

«Тормозом» в запрограммированной клеточной гибели выступает так называемый белок р53. Чтобы поддержать его в нужном количестве, необходимо «нормально есть», пишет Российская газета.

Врач Зухра Павлова назвала продукт, который важно есть ежедневно для того, чтобы запустить «тормоз» рака. Оказывается, что для замедления процесса умирания клеток следует употреблять на завтрак вареные яйца. Во время обеда можно питаться овощным или мясным супом. Также специалист рекомендует включить в рацион птицу или рыбу.

Ранее ученые доказали существование «синдрома разбитого сердца». Оказывается, что чаще всего от него страдают женщины.