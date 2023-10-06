Здоровье
12:00, 06 октября 2023
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Какие два симптома появляются до мгновенной смерти

Какие два симптома появляются до мгновенной смерти

© Stable Diffusion

Врач-кардиолог Константин Крулев подсказал, на что нужно обратить внимание в случае существования угрозы жизни. По его словам, есть два симптома, которые говорят о скором приближении смерти.

Первый — преждевременное поседение волос, пишет Российская газета. Оно может свидетельствовать о появлении атеросклеротических бляшек, которые, в свою очередь, имеют свойство лопаться, что приводит к инфаркту. Второй признак, по словам специалиста, — скачки уровня холестерина в крови. За этим тоже необходимо крайне пристально наблюдать.

Ранее была озвучена самая неожиданная причина инсульта. Оказывается, что надо обратить внимание на зубы.

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