Какие два симптома появляются до мгновенной смерти

Врач-кардиолог Константин Крулев подсказал, на что нужно обратить внимание в случае существования угрозы жизни. По его словам, есть два симптома, которые говорят о скором приближении смерти.

Первый — преждевременное поседение волос, пишет Российская газета. Оно может свидетельствовать о появлении атеросклеротических бляшек, которые, в свою очередь, имеют свойство лопаться, что приводит к инфаркту. Второй признак, по словам специалиста, — скачки уровня холестерина в крови. За этим тоже необходимо крайне пристально наблюдать.

Ранее была озвучена самая неожиданная причина инсульта. Оказывается, что надо обратить внимание на зубы.