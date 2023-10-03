Какая доза острого перца будет смертельной для человека

Употребление перца помогает сбросить вес, но в то же время может быть опасным для здоровья. Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала Life.ru, от чего зависит его острота и какова смертельная доза для человека.

По словам специалиста, острота перца зависит от капсаицина. Среднее потребление органического вещества в чистом виде внутрь для среднестатистического жителя Европы составляет 1,5 мг/сутки. При этом максимальное количество не должно превышать 200 мг/сутки. Смертельная доза фиксируется на пределе 6000 мг/сутки, заключил врач-диетолог.

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