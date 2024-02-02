Как снять головную боль без лекарств: ответ терапевта

Терапевт Алексей Русаков рассказал, как избавиться от головной боли. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

По словам эксперта, избавиться от болезненных ощущений можно при помощи массажа шеи. Кроме того, необходимо массировать переднюю поверхность грудной клетки в местах соединения ключицы и грудины. Именно там находятся точки входа лимфы в тело.

Если массаж не помог, то допустимо выпить чай или кофе: данные напитки содержат тонизирующий сосуды кофеин. «Это временная реакция, которая может помочь. Если человеку в данный момент времени не нужно работать, то, если есть возможность, можно пройтись, в том числе по улице, и лечь спать, может, ему банально нужно выспаться», — резюмировал терапевт.

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