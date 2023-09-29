Как подъем по лестнице и мытье полов могут снизить риск инсульта

Австралийские ученые провели исследование на тему снижения риска инфарктов и инсультов. Им удалось выяснить, что короткие эпизоды высокоинтенсивной физической активности снижают риск развития таких заболеваний, пишет журнал The Lancet Public Health.

Специалисты, изучив показатели более 20 тысяч британцев, пришли к выводу, что для здоровья полезен любой вид активности. Однако наиболее эффективен тот, который требует больше усилий и продолжительности движений. Например, по словам ученых, такая активность может представлять из себя подъем по лестнице или мытье полов.

Ранее специалисты выявили тревожные симптомы, которые предупреждают о развитии онкологических заболеваний. В их числе — резкая потеря веса.