Как дожить до 100 лет: помогут всего четыре простых привычки

Нейрохирург Бретт Осборн перечислил полезные привычки, которые помогут продлить жизнь.

Во-первых, возьмите на себя ответственность за собственное здоровье. Симптомы многих опасных болезней можно заметить самостоятельно еще на ранних стадиях. Поэтому так важно следить за своим здоровьем и не откладывать походы к врачу в долгий ящик при возникновении причин для беспокойства.

Во-вторых, периодически сдавайте анализы. На регулярные полноценные обследования зачастую времени не хватает. Однако эти пять простых анализов помогут быстро понять, есть ли у вас какие-то проблемы со здоровьем.

Липидный профиль. С-реактивный белок (СРБ). Гомоцистеин. Гликированный гемоглобин. Витамин D3.

В-третьих, тренируйте мозг. Не только наше тело нуждается в тренировках. Ум тоже требует регулярных нагрузок. Кстати, спорт будет полезен и для мозга. Физические упражнения позволяют формировать нейронные связи и снижают риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера.

В-четвертых, следите за гликемическим индексом. Гликемический индекс (ГИ) показывает скорость попадания глюкозы в кровь и повышение уровня инсулина после того, как человек съедает тот или иной продукт.

Прежде всего этот параметр важен для диабетиков. Но здоровому человеку тоже стоит помнить о ГИ. Это не значит, что определенные продукты нужно полностью исключить из своего рациона. Нужно научиться грамотно дозировать их количество в меню.

Ранее мы писали, сколько шагов нужно проходить в день, чтобы снизить риск смерти.