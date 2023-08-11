Как дожить до 100 лет: помогут всего четыре простых привычки
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Нейрохирург Бретт Осборн перечислил полезные привычки, которые помогут продлить жизнь.
Во-первых, возьмите на себя ответственность за собственное здоровье. Симптомы многих опасных болезней можно заметить самостоятельно еще на ранних стадиях. Поэтому так важно следить за своим здоровьем и не откладывать походы к врачу в долгий ящик при возникновении причин для беспокойства.
Во-вторых, периодически сдавайте анализы. На регулярные полноценные обследования зачастую времени не хватает. Однако эти пять простых анализов помогут быстро понять, есть ли у вас какие-то проблемы со здоровьем.
- Липидный профиль.
- С-реактивный белок (СРБ).
- Гомоцистеин.
- Гликированный гемоглобин.
- Витамин D3.
В-третьих, тренируйте мозг. Не только наше тело нуждается в тренировках. Ум тоже требует регулярных нагрузок. Кстати, спорт будет полезен и для мозга. Физические упражнения позволяют формировать нейронные связи и снижают риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера.
В-четвертых, следите за гликемическим индексом. Гликемический индекс (ГИ) показывает скорость попадания глюкозы в кровь и повышение уровня инсулина после того, как человек съедает тот или иной продукт.
Прежде всего этот параметр важен для диабетиков. Но здоровому человеку тоже стоит помнить о ГИ. Это не значит, что определенные продукты нужно полностью исключить из своего рациона. Нужно научиться грамотно дозировать их количество в меню.
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