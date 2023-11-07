Как 93-летней москвичке удалось встать на ноги после перелома бедра

В Москве 93-летняя женщина получила перелом бедра и лишилась возможности ходить. Однако ситуацию удалось исправить благодаря фиксации поврежденной конечности специальным внутрикостным стержнем.

Травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорин рассказал NEWS.ru, как медикам удалось поставить пожилую москвичку на ноги. По его словам, в ходе хирургического вмешательства был проведен интрамедуллярный стержневой остеосинтез.

Сломанную конечность зафиксировали с помощью внутрикостного стержня. Такая конструкция позволяет пациенту пользоваться поврежденной конечностью с первого дня после операции, заключил врач.

Ранее в Московской области 84-летней жительнице удалили грыжу размером с мяч. Женщина обратилась в больницу с жалобой на боль в животе.