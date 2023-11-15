Здоровье
10:30, 15 ноября 2023
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К чему может привести мытье головы раз в месяц

К чему может привести мытье головы раз в месяц

© Stable Diffusion

Трихолог Юлия Нагйацева в беседе с телеканалом «360» заявила, что мыть голову необходимо мыть чаще, чем один раз в месяц. По словам специалиста, именно эта часть тела становится самой грязной к концу дня.

Грязь может попадать в том случае, если человек не носит головные уборы. Но даже если таковой имеется, то под ним кожа вырабатывает сало и пот. Таким образом, игнорирование гигиены может привести к раздражению.

Мыть голову один раз в месяц крайне небезопасно, заявила врач. Если все совсем запустить, то у человека могут начать выпадать волосы — «целыми пучками и клоками». Лучшим способом сохранить волосы является разумный уход за ними. Например, мыть голову лучше всего два или три раза в неделю. А ежедневно это рекомендуется делать тем, кто является обладателем жирных волос.

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